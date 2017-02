Sweat am 4.3. in der Kulturwerkstatt

„Sweat“ in der Kulturwerkstatt steht ganz im Zeichen von Reggae, DanceHall, HipHop und Raggamuffin und hat die Künstler Iniman, D-Flame und Fireblack am Start.

Fireblack tourte bereits 1994 mit der Reggaeband „Movements“ durch Europa. Nach zahlreichen erfolgreichen Konzerten konzentriert Fireblack (Fitzroy Maxwell) sich nun auf seine Solo-Karriere und möchte diese mit seinen kommenden Videosingles ausbauen. Neben einer riesigen Live-Erfahrung bietet Fireblack authentischen jamaikanischen Roots Reggae kombiniert mit modernen Sounds der heutigen Popmusik. Unter anderem teilte Fitzroy bei einem Auftritt in Frankfurt am Main sogar die Stage mit Jah Mason, tourte mit Superstar Patrice sowie dem Reggae Messenger Luciano und wurde 2015 durch seine Auftritte bei DSDS bundesweit bekannt.

Reggae- und Rap-Legende D-Flame hat schon mit vielen bekannten und erfolgreichen Künstlern wie Seeed, Samy Deluxe, Jan Delay, Denyo, Xavier Naidoo, Afrob, Tone und J-Luv zusammengearbeitet und ist außerdem eines der Mitglieder der Brothers Keepers. Dass er auch hinter den Plattentellern über großartige Skillz verfügt, wird er an diesem Abend beweisen. Natürlich wird er auch das ein oder andere Mal das Mic zur Hand nehmen und garantiert dafür sorgen, dass der Funke auf die Crowd überspringt. Boom!

Iniman ist einer der besten Reggae DJs unserer Zeit und Mitglied des bekannten „Caveman Soundsystem“. Der Jamaikaner, der in München lebt, machte sich in der Szene u.a. einen Namen durch seine Zusammenarbeit mit Sizzla Kalonji sowie zahlreiche Festival- und Clubauftritte weltweit. Seine verrückte und energische Art hinter den Tellern ist unverwechselbar. Der Rasta lässt nicht nur die Platten kreisen, sondern schnappt sich zwischendurch das Mikrofon und spittet Zeilen, bei denen man nicht ruhig stehenbleiben kann, sondern tanzen muss!

Jamaican Food & Drinks machen den Abend perfekt.

Eintritt: 5,- €

Beginn: 21.r0 Uhr