Talking Horns am 14.9. in der Kulturwerkstatt

„Born to be horn“, so haben begeisterte Kritiker über das 1993 in Köln gegründete Bläserquartett geschrieben. Die zwei Blech- und zwei Holzbläser um Achim Fink (Posaune, Sousaphon) und Bernd Winterschladen (Tenor- und Baritonsaxophon) zählen zu den namhaftesten Bläserensembles der Bundesrepublik. Und das nicht ohne Grund, gelingt ihnen doch etwas, das nicht alltäglich ist: eine mitreißende Mischung aus Jazz und Weltmusik, und das auf höchstem musikalischem und technischem Niveau. Die Experten für außergewöhnliche Klangreisen nehmen das Publikum gerne auf den Basar der Weltmusik mit. Da vermischen sich schon mal messerscharfe Bläsersätze mit rollenden afrikanischen Rhythmen, lyrische Kammermusik mit hinreißenden Beats. Kopf und Bauch werden gleichermaßen bedient, Jazzfans ebenso wie Freunde der Kammermusik und alle, die es einfach mögen, dass es auch außerhalb gewohnter Pfade richtig „grooven“ kann.

Eintritt 18,- €, erm. 12,- €, Schüler: 5,- €

Beginn: 20 Uhr