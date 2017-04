The Day am 20.4. im Deelenhaus

In zwei Ländern beheimatet, überschreitet die Band von Holländerin Laura Loeters und dem in Hamburg lebenden Ruhrpottkind Gregor Sonnenberg permanent die Grenze. Ihre Musik klingt heimelig intim, zeigt jedoch auch mal Ecken und Kanten. Sie lädt ein in ihre eigene Welt. Wie ein Film. Auf der Bühne ist „The Day“ eine echte Live-Band in Dreierbesetzung: Schlagzeug, Synth, Gitarre. Aufeinander gestapelte, warme Gitarrenschichten, die an Bands wie „Death Cab For Cutie“ oder „Explosions in the Sky“ erinnern – Lauras Moog Synth lässt „The XX“ anklingen. Diese Elemente bilden einen Sound, der mitreißt, vorbei an den besten 90er/00er Alternative Gitarrenbands, hin zum heutigen Indie und Dream Pop.

„The Day“ führen selbst Regie bei ihren künstlerischen Musikvideos und die cineastische Dimension ihrer Musik wird auf der Bühne unterstrichen durch die Projektion von auf die Musik abgestimmten Kurzfilmen.

Eintritt: 16,50 €, rmäßigt 11,- € (inkl. Vorverkaufsgebühr)

Beginn: 19.30 Uhr