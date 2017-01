Torsten Zwingenbergers BERLIN 21 am 26.1. in der Kulturwerkstatt

Der Schlagzeuger Torsten Zwingenberger zählt seit vielen Jahren zu den bekanntesten Protagonisten der deutschen Jazzszene. Mit über 100 Konzerten im In- und Ausland pro Jahr ist er auch einer der meistbeschäftigten. Sein neues Quartett „BERLIN 21“ ist derzeit eine der angesagtesten Bands der Hauptstadt, wenn nicht die angesagteste. Sie steht für das quirlige multikulturelle Lebensgefühl an Spree und Havel. Und sie steht für Frische, Unterhaltung und Spaß! Dementsprechend wird gespielt, was den Musikern und den Fans gefällt. Mit ihren Stücken, angereichert mit viel Soul- und Bluesfeeling, nehmen sie ihr Publikum mit auf eine musikalische Weltreise übers Schwarze Meer nach Afrika und nach Nord- und Südamerika. Alle Fünfe werden gerade gelassen, New Orleans Groove wird mit arabischem Funk gemixt, rasanter Bebop trifft auf loungigen Smooth Jazz und sogar Boogie Woogie bekommt ein neues rhythmisches Gesicht. Das gemeinsame Swingen und Grooven ist bei all dem oberste Prämisse. Dafür verantwortlich sind mit dem Leader der Pianist Lionel Haas, der aus Kanada stammende Neu-Berliner Tim Seier an der Gitarre und der Bassist Martin Lillich.

Eintritt 20,- €, erm. 15,- €, Schüler: 5,- €

Beginn: 20 Uhr