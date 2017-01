TRITUBE am 14.1. im Deelenhaus

Uli Lettermann (Saxophon, Klavier) und Eddi Kleinschnittger (Schlagwerk) gehen in ihrem neuen gemeinsamen Projekt ganz neue Wege: Sie musizieren nicht nur allein, sondern auch zu zweien – und: mit Youtube-Partnern. So holen sie sich berühmte Zeitgenossen per Video auf die Bühne und spielen dann mit. Oder lassen die virtuellen Partner mitspielen … So kommen Johann Sebastian Bach und Lady Gaga auf die Bühne und wundern sich, was mit ihnen geschieht. Eine ganz neue Form des Musikzierens in der digitalen Welt, in der das reale Musizieren und die Einbindung virtueller Elemente ganz neue Wege gehen.

Jetzt noch schnell Karten sicher!

Kartenvorverkauf: Paderborner Ticket-Center, Ticket Direct, ticket@deelenhaus.de

Eintritt: 16,50 €, ermäßigt 11,- € (inkl. Vorverkaufsgebühr)

Beginn: 19.30