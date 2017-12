UniSono Adventskonzerte am 10.12.

Nun beginnt sie wieder, die festliche und sinnliche Adventszeit. Zur festen Institution gehört dazu in Paderborn sicherlich das Konzert des Hochschulchores „UniSono“ in der Klosterkirche St. Michael. Mit einem breiten Repertoire an klassischen und modernen Weihnachts- und Adventsliedern läutet der Chor in diesem Jahr unter der bewährten Leitung von Gundula Hense die festliche Zeit ein. Am Klavier begleitet Sascha Mannheims.

Der Eintritt beträgt 10,- Euro (erm. 6,- Euro), die Platzwahl ist frei. Karten sind erhältlich beim Paderborner Ticket-Center.

Ort: Klosterkirche St. Michael

Beginn: 17.00 Uhr und 19.30 Uhr