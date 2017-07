Unter freiem Himmel genießen 2017

Der Sommer ist da und damit auch Zeit und Lust auf ein sommerlich-entspanntes Treffen mit Freunden, eine Wanderung, oder eine Familienradtour mit idyllischer Einkehr.

Für diese (und viele andere) Zwecke präsentieren wir deshalb unsere Sonderseiten »Unter freiem Himmel genießen 2017«. In diesen können Sie entdecken, was die regionale Biergarten-Landschaft in und um Paderborn zu bieten hat – es lohnt sich!

Die Sonderseiten sind als PDF-Download verfügbar:

