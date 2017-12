Uriger Weihnachts-Waldmarkt am 16. & 17.12. in Arnsberg

Am 3. Adventwochenende lädt der WILDWALD Vosswinkel zwischen 10 und 20 Uhr zu einem ganz besonderen Weihnachtsmarkt ein. Zwischen alten Eichen und mächtigen Fichten präsentieren in diesem Jahr erstmals über 60 Aussteller ihre zumeist traditionelle Handwerkskunst. Kinder dürfen in der „Waldschule“ basteln und ihren Eltern so einen gemütlichen Rundgang ermöglichen. Denn für die liebevoll dekorierten Stände zwischen flackerndem Kerzenlicht und duftenden Maronen sollte man sich etwas Ruhe gönnen.

Der Eintritt beträgt 4,- € für Erwachsene und 2,- € für Kinder.

Weitere Infos unter: www.wildwald.de