Vermisst am 4.2. in der Kulturwerkstatt

„Vermisst“ heißt das neue Stück der Kulturrucksack-Theaterkids (10-14 Jahre), das am 4. Februar um 16 Uhr in der Kulturwerkstatt Premiere haben wird. Das existentialistische Schauspiel wurde von den jungen Darstellern unter der Leitung der Regisseurin Ann-Britta Dohle (Co-Regie: Marius Meschede) selber entwickelt und richtet sich an Menschen ab 10 Jahren.

„In der Stadt X. sind seit gestern durch ungeklärte Umstände Kinder verschwunden. Unter den Vermissten befindet sich der Sohn unseres beliebten Politikers Sinnemann, dem mit seiner Kandidatur für die Demokratische Initiative …“ – Blablabla.

Fakt im Theaterstück ist, dass elf Kinder und Jugendliche unabhängig voneinander von Zuhause abhauen. Gründe dafür gibt es reichlich: Schulprobleme, Mobbing, Liebeskummer, aber auch Drogen, Kleinkriminalität, Bandenkriege und Vernachlässigung. Jedes einzelne der Kids will nur weg, alleine sein. Doch anstatt auf Einsamkeit treffen sie in einer abgelegenen Waldhütte aufeinander. Sie sind gezwungen, sich miteinander zu arrangieren, wollen sie nicht auffliegen. Doch dann stürmt auch noch unerwartet die Nanny der drei Geschwisterkinder in die Hütte. Die unfreiwillige Gemeinschaft lässt sich zu einer Kurzschlusshandlung hinreißen.

Ein Stück über Ängste und Sehnsüchte, über Recht und Unrecht und über die Schwierigkeit mit sich selbst klar zu kommen.

Eine zweite Aufführung für Schulen findet am 6. Februar um 10 Uhr statt. Anmeldungen für die Schulveranstaltung bei Susanne Kirchner: 05251/882079 oder per mail an susanne.kirchner@paderborn.de. Eintritt frei.