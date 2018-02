Vokalexkursion am 18.2. im Dom

Zur Einstimmung in die Festenzeit gestaltet das Ensemble Vokalexkursion aus Köln eine Stunde geistlicher Vokalmusik im Hohen Dom.

Das Ensemble, das sich im Jahr 2014 in Köln formiert hat, hat einen beachtlichen Weg hinter sich, der zuletzt mit dem 1. Preis beim Landeschorwettbewerb NRW gekrönt wurde.

Auf dem Programm stehen Werke von Thomas Tallis, Henry Purcell, Gregorio Allegri, Johann Ludwig Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Moses Hogan u.a..

Der Eintritt zum Konzert in der Reihe „Sonntagsmusik“ im Hohen Dom ist frei. Am Ausgang wird eine Spende erbeten.

Beginn: 15.30 Uhr