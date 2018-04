Vortrag: Amerikas Wüsten

Auf Einladung des Naturwissenschaftlichen Vereins Paderborn berichtet Bernd Margenburg am 10. April über Wüstengebiete Nordamerikas. Dabei geht er anhand eindrucksvoller Lichtbilder vor allem auf die Pflanzen- und Vogelwelt der klimatisch extremen Gebiete ein. Beispielhaft für die Lebensräume der Sonara-Wüste wurden in Arizona der Saguaro Nationalpark und in Kalifornien der Anza-Borrego Desert State Park besucht. Ein Ziel in der nördlich angrenzenden Moave-Wüste war der trockenste amerikanische Nationalpark, Death-Valley. Der Joshua-Tree-Nationalpark mit seinen Felslandschaften umfasst beide Wüsten. Die namensgebende Josua-Palmlilie, Kakteen und Reptilien bieten zahlreiche Fotomotive. Der kostenfreie Vortrag im Naturkundemuseum im Marstall beginnt um 19.30 Uhr.