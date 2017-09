Warburger Oktoberwoche vom 30.9. bis 8.10.

Am 30. September beginnt zum 69. Mal in ununterbrochener Reihenfolge die Oktoberwoche in Warburg. Zum beliebtesten und größten Volksfest zwischen Kassel und Paderborn werden wieder unzählige Besucher in der fast 1.000-jährigen Bergstadt an der Diemel erwartet.

Die Veranstalter haben wieder ein umfangreiches Programm erarbeitet, dass für jeden Geschmack etwas bietet. Neben einem sehr attraktiven Vergnügungspark wird eine große Gewerbe- und Verkaufsausstellung stattfinden, in der ein vielfältiges Warenangebot sowie Informationen jeglicher Art zu finden sind. Mit einem geringen Eintrittspreis von 2,- Euro nehmen die Besucher/innen an einer Verlosung teil, bei der der 1. Preis ein nagelneuer Citroen C3 sein wird.

Im großen Festzelt spielen täglich namhafte Gruppen wie z.B. „Eine Band namens Wanda“, „Die Gaudirocker“, „Freibier“, „Die Partyteufel“, „Impuls“, „Die Vagabunden“ und „Donnervögel“. Besondere Highlights in diesem Jahr sind die Auftritte von Captain Jack, Norman Langen“ und „Still Collins“. Die Desenbergalm bietet tagsüber eine reiche Auswahl an Kaffee und Kuchen. Abends finden dort Themenabende wie z.B. ein Westernabend sowie eine House- und Elektroparty statt.

Das Fest ist umrahmt von vielen kulturellen und sportlichen Sonderveranstaltungen.

Des Weiteren finden drei Festumzüge durch die malerische Innenstadt von Warburg statt.

Die Geschäfte haben Sonntag, 01.10.2017 und Sonntag, 08.10.2017 in der Zeit von 13-18 Uhr für Sie geöffnet.

Das gesamte Programm und weitere Einzelheiten können Sie im Internet unter www.warburg-touristik.de nachlesen.