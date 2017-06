Wir lassen uns ein wenig treiben

… und machen mit Erscheinen der Juli-/August-Doppelausgabe eine kleine Sommerpause. Das September-HEFT erscheint am 31.8.2017.

Redaktions- & Anzeigenschluss ist der 18. August 2017.

Im Juli ist unser Büro nicht in voller Stärke besetzt. Wir bitten daher um Verständnis, dass in diesem Zeitraum nicht alle Anfragen sofort bearbeitet werden können.

Wir wünschen allen eine schöne und erholsame Ferienzeit!

das HEFT-Team