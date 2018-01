Zeitreise Ägypten am 16.1. im HNF

In die Kultur des alten Ägypten werden Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis zwölf Jahren in diesem museumspädagogischen Kurs entführt. Sie gehen auf eine spannende Zeitreise durch die Geschichte des untergegangenen Reiches am Nil, entziffern Hieroglyphen und finden Schätze im Wüstensand.

Wer auf dieser Entdeckungstour dabei sein möchte, sollte sich auf www.hnf.de oder telefonisch unter 05251/306663 anmelden und 4,50 Euro Teilnahmebeitrag entrichten.

Beginn: 16 Uhr