1. Markt für Nachhaltigkeit am 12.10. im Park der katho

Unter dem Namen typisch.paderbörnsch rückt eine Plattform für Nachhaltigkeit immer mehr in den Fokus unserer Stadt. Ein einzigartiges Projekt mit viel Potential. Gemeinsam verfolgen die Teilnehmer*innen ein Ziel, sie wollen „Bewusst in die Zukunft“ gehen und unter ihrem Slogan die Menschen in Paderborn für mehr Nachhaltigkeit aus der Region begeistern. Auch ein emissionsfreier Lieferservice in Form eines Fahrradkuriers wird über typisch.paderbörnsch im Stadtgebiet vermittelt und das alles ohne einen monatlichen Mitgliedsbeitrag. Möglich wird dies durch eine einfache Struktur im Hintergrund und ein kleines, ehrenamtliches Team. Gerade die Zukunft der nachfolgenden Generationen wird viele Veränderungen mit sich bringen. Ein Umdenken in der Gesellschaft hat längst begonnen. Immer mehr Menschen schauen auf regionale Produkte und überdenken ihre eigenen Konsumgewohnheiten.

Welche tollen Manufakturen sich unter typisch.paderbörnsch bisher zusammengeschlossen haben, davon kann man sich am 12. Oktober 2021 in der Zeit von 17 bis 20.30 Uhr ein Bild machen. Dann startet der 1. nachhaltige Markt für Paderborn im wunderschönen Park der Katholischen Hochschule in der Leostraße 19.

Weitere Infos zum Event unter www.typischpaderboernsch.de