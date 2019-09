#1 Young Cheezze Award für Fotografie – Preisverleihung und Ausstellungen

Der Verein Cheezze e.V. eröffnet an diesem Wochenende sein Fotofestival zum „Young Cheezze Award für Fotografie“. Das Thema des Awards, der sich bewusst an junge Fotografinnen und Fotografen richtet, lautet „Diversität. Stadt. Gesellschaft.“ Damit widmet sich der Paderborner Verein aktuellen Themen der Gegenwart und stellt sie zur Diskussion. Die eingereichten Fotografien spiegeln dabei eine große Bandbreite an fotografischen Generes wider. Die Eröffnung der einzelnen Ausstellungen beginnt im Rahmen der öffentlichen Preisverleihung am Samstag, 28. September, um 11 Uhr im Raum für Kunst. Dort wird die Jury ihr Ergebnis verkünden und mitteilen, welche der zehn nominierten Fotografinnen und Fotografen die Preise eins bis drei erhalten. Im Anschluss an die Preisverleihung finden die einzelnen Ausstellungseröffnungen um circa 12.30 Uhr in der Galerie Märzhase, der Galerie @19 sowie dem Zwischenstand statt. Dort können Interessierte die Arbeiten der zehn Nominierten noch bis zum 4. Oktober betrachten.

Bildnachweis: „Marianneneck“ von Uli Kaufmann (links oben), „The City in the Forest“ von Jan Richard Heinicke (links unten) und „I want to see the World“ von Zino Peterek (rechts)

Weitere Informationen zu den einzelnen Ausstellungsorten, den Künstlern und dem Verein finden sich auf www.cheezze.de.

Einen Folder zum Festival finden sie hier zum Download.