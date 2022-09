10. Paderborner Aktionstag »Einfach WIR« am 17.9.

Einmal jährlich bietet die Abteilung Soziale Teilhabe der Stadt Paderborn in Kooperation mit dem Marktplatz für ehrenamtliches Engagement, dem PaderSprinter und der Kreispolizeibehörde den Aktionstag „Einfach WIR“ an. An diesem Tag haben Vereine, Organisationen, Initiativen und Projekte von 10 bis 14 Uhr die Gelegenheit, ihr Engagement der Öffentlichkeit vorzustellen. In der Fußgängerzone werden vom Westerntor bis zum Rathaus Informationsstände aufgebaut, an denen die breite Palette der Paderborner Ehrenamtslandschaft präsentiert wird.

Der mittlerweile zur Tradition gewordene Aktionstag findet in diesem Jahr bereits zum 10. Mal statt. Bei dieser Jubiläumsausgabe können namhafte Traditionsvereine und Kleingruppen, Verbände und Projekte ihr ehrenamtliches Engagement vorstellen: wer von seinen Aktivitäten berichten und andere davon begeistern möchte, wer einen höheren Bekanntheitsgrad anstrebt und neue Mitarbeitende sucht, ist hier genau richtig. Rund 50 Akteure des ehrenamtlichen Engagements informieren Interessierte über die Vielfalt und Möglichkeiten, egal ob es nun um die Mitarbeit in einem neugegründeten Projekt oder in einer größeren Initiative geht. Am Stand des „Marktplatzes für ehrenamtliches Engagement“ vor dem Rathaus gibt es zudem hinreichend Auskunft über die Ehrenamtsausbildung im Rahmen des Programmes „Erfahrungswissen für Initiativen“, die ebenfalls im September beginnt.

Weitere Auskünfte zur Veranstaltung erteilt das Team der Abteilung Soziale Teilhabe des Sozialamtes der Stadt Paderborn unter anlaufstelle.ehrenamt@paderborn.de oder unter 05251/8811255.