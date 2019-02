10. Paderborner Jazz & Blues Party am 9.2. in der PaderHalle

Gemeinsam veranstaltet von PaderHalle und Jazz-Club Paderborn, ist die jährliche Jazz & Blues Party ein Muss für Fans aller Altersklassen. Auf vielfachen Wunsch kommt erneut Harriet Lewis, die Blues-Queen aus Philadelphia, in den USA auch als „The Voice“ bekannt. Sie bringt das neue Gregor Hilden Organ Trio mit. Ein wahrer „Bringer“ ist auch die Al Jones Blues Band; der in zahllosen Konzerten in Europa und den USA erprobte Gitarrist und Sänger garantiert swingenden Blues und Rhythm ’n’ Blues der Extraklasse. Das tut auch die Latvian Blues Band aus Riga. Die Nr. 1 des Baltikums hat im Dezember erst in der Kulturwerkstatt ihre bemerkenswerten Showqualitäten bewiesen. Und last but not least: Die Boogie Soulmates XL (Foto)! Zusammen mit der mitreißenden Sängerin Alicia Emmi Berg und dem international bekannten US-Blues-Harp-Virtuosen Mitch Kashmar stehen sie für Blues ’n’ Boogie vom Feinsten.

Der Vorverkauf (24,90 €, erm. 18,90 €) läuft an allen bekannten Stellen.

Beginn: 20 Uhr