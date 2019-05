100 Jahre Lunapark

Paderborn feiert 100 Jahre Lunapark. Von Samstag, 11. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, präsentiert sich die traditionsreiche Frühjahrskirmes auf dem Maspernplatz so groß und aufregend wie noch nie. Auf der mit 16.000 Quadratmetern doppelt so großen Fläche wie üblich präsentieren mehr als 70 Schausteller alles, was die Herzen der Kirmesfans höher schlagen lässt. Darüber hinaus wird es neben spannenden Backstage-Touren und einer umfangreichen Ausstellung der Modellbaukirmes einen 100.000 Euro-Tresor geben. Derjenige, der den Code knackt, ist um 100.000 Euro reicher, ein bisher einmaliges Erlebnis auf einem Paderborner Volksfest. Zusätzlich verzaubert der „LunaLichterZauber“ mit einem zweimaligen Musikfeuerwerk anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Kirmes die Besucherinnen und Besucher.