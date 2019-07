100 Jahre Novemberrevolution: Gedenken, Erinnern, Vergessen

Was bleibt in der Erinnerung und wie? In seinem Vortrag betrachtet Mark Jones die Geschichte der Deutschen Revolution von 1918/19 und das Gedenken daran 100 Jahre später. Er behandelt in seinem Vortrag die Beziehungen zwischen der Geschichte, dem Erinnern und der politischen Situation von heute und fragt nach den Lehren die aus der Weimarer Republik für gegenwärtige Herausforderungen zu ziehen sein könnten.

Dr. Mark Jones ist Assistant Professor am University College Dublin und Autor von „Am Anfang war Gewalt: Die deutsche Revolution 1918/19 und der Beginn der Weimarer Republik“ (2016, Bundeszentrale für politische Bildung 2017)

Die Veansaltung findet am 11.7. um 19 Uhr im Kreismuseum Wewelsburg statt. Der Eintritt ist frei.