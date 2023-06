1123: Die Wewelsburg im Mittelalter ab 17.6. im Burgsaal der Wewelsburg

Die Besuchenden werden in die mittelalterliche Geschichte des heutigen Schlosses zurückgeführt. Dessen Vorgängerbauten werden ebenso thematisiert wie die Adelsfamilien, die in der spätmittelalterlichen Wewelsburg zusammenlebten. Ihre Vogteirechte am nahegelegenen Stift Böddeken banden dieses seit dem Hochmittelalter an die Burg. Erst als der Paderborner Bischof Dietrich IV. von Fürstenberg die verpfändete Burg 1589 einlöste, um bald darauf ihren Umbau zum Schloss anzuordnen, endete diese Verbindung zwischen der Wewelsburg, ihren adligen Bewohnern und dem Stift Böddeken.

Eintritt frei.

www.wewelsburg.de