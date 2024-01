12. Jazz & Blues Party am 20.1. in der Paderhalle

Die jährliche Jazz & Blues Party ist zum Muss für Fans aller Altersklassen geworden, versetzt sie doch seit vielen Jahren mit fetzigen Grooves und mitreißender Musik das Publikum in beste Tanz- und Feierlaune.

Bereits zum 3. Mal bei der Jazz & Bluesparty in Paderborn: Blues aus dem Baltikum! Mit der Latvian Blues Band gastiert auf vielfachen Wunsch noch einmal diese grandiose Blues- und R & B-Band aus Lettland.

Energiegeladener, grooviger Sound und pure Spielfreude sind die Zutaten mit denen das 8-köpfige Ensemble Fatcat (Foto: Felix Groteloh) die Gehörgänge des Publikums verwöhnt. Als Support von Künstlern wie Chaka Khan, Jamie Cullum, Anastacia oder La Brass Banda und als Headliner bei Festivals in ganz Europa haben sich Fatcat reichhaltige Live-Erfahrung erspielt.

Der in Istanbul geborene Blues/Rock-Gitarrist und Singer-Songwriter Özgür Hazar lebte von 2006 bis 2008 in den USA in Philadelphia, wo er in verschiedenen Bands spielte und die vielen Facetten des Blues kennenlernte. Musikalisch ist Hazar von Musikern wie Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, BB King, Danny Bryant, Walter Trout und anderen beeinflusst. Rocksicher begleitet wird er von seiner Band „Blues Syndicate“, einem hochkarätigen Quartett aus langjährigen Bluesern.

Sixtyfive Cadillac ist eine 10-köpfige Rhythm ’n‘ Blues-Band, die eine High Energy Soul Show präsentiert.

Beginn: 20 Uhr