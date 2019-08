13. Performance am 26. & 27.8. im Schlosspark

Im Rahmen der 13. Performance präsentieren ausgewählte Künstler und Gruppen ihre aktuellen Produktionen im Schlosspark von Schloss Neuhaus für Fachbesucher und Gäste. Geplant sind täglich Auftritte von über 70 Künstlern und Gruppen im historischen Barockgarten von Schloß Neuhaus. Im 10.000 qm großen Freigelände sind sechs Bühnen, ein Gala-Zirkuszelt sowie mehrere Auftrittsflächen für permanente Bauten und Trapeze verteilt.

Erstmals wird in diesem Jahr eine Performance Kabarett-Gala stattfinden (Montag, 19.30 Uhr). An diesem Abend werden Sie unterhalten vom Kabarett-Duo „Fußpflege Deluxe“, dem niederrheinischen Kabarettisten Volker Diefes, dem Poetry- und Wie-Kabarettisten Philipp Scharrenberg sowie dem Musik-Kabarett Duo „Lieblingsfarbe Schokolade“.

Der zweite Messetag schließt um 19.30 Uhr mit der Performance Gala-Show ab, die in diesem Jahr vom Absolventenjahrgang der Artistenschule Berlin (Foto) sowie ausgewählten Künstlern der Kulturbörse gestaltet wird.

Der Eintritt in den Park ist frei. Eintrittskarten für die Galas sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Weitere Informationen: www.performance-paderborn.de