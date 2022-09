16. Performance Paderborn

Montag und Dienstag verwandelt sich der Barockgarten von Schloß Neuhaus während der Performance Paderborn wieder zwei Tage lang in ein buntes Spektakel aus Artistik und Straßenkunst. Dann spielen rund 50 Künstler mehr als 100 live Auftritte im Schlosspark an 20 Auftrittsflächen, auf Wiesen und Bühnenpodesten, hängen an Trapezen oder bringen ihre fliegenden Bauten mit. Über 200 Veranstalter aus ganz Deutschland und darüber hinaus suchen auf der Performance Künstler für ihre Festivals. Die Performance eine der größten Showcase-Börsen in ganz Europa. Gleichzeitig ist sie eine Veranstaltung für die Öffentlichkeit, denn das Veranstaltungsgelände ist frei zugänglich und alle Open-Air-Shows können kostenlos angeschaut werden.

Den krönenden Abschluss am Ende des zweiten Messetages bildet die „Performance Gala“ im Marstall.

Tickets für die Gala sind online unter www.performance-paderborn./tickets für je 25 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse im Schlosspark.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.performance-paderborn.de