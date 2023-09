17. Performance am 4. und 5.9.

Die Kulturbörse für Straßenkunst findet bereits zum 17. Mal in Paderborn statt. Während der Performance Paderborn verwandelt sich der Barockgarten von Schloß Neuhaus jedes Jahr Anfang September zwei Tage lang in ein buntes Spektakel aus Artistik und Straßenkunst. In diesem jahr spielen 66 Künstlerinnen und Künstler 127 Auftritte im Schlosspark an 27 Auftrittsflächen, auf Wiesen und Bühnenpodesten, hängen an Trapezen oder bringen ihre fliegenden Bauten mit. Den krönenden Abschluss am Ende des zweiten Messetages bildet die Abschluss-Gala der Performance im Marstall. Zum 5-jährigen Jubiläum der Gala wird unter dem Motto „Ein fürstlicher Abend“ eine besonders aufwendige Show konzipiert, mit Künstlern, die zum Teil noch nie in Deutschland zu sehen waren. Das Finale der Show bildet die Symphony of Fire, bei der mit riesigen Teslaspulen ein Orchester abgebildet wird. Tickets sind online unter www.performance-paderborn.de/tickets und im Ticket-Center am Königsplatz erhältlich.

Weitere Informationen: www.performance-paderborn.de