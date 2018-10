18. Paderborner Spieletag

Interessantes rund ums Brett- und Kartenspiel für Kinder und Erwachsene bietet der 18. Paderborner Spieletag am 21.10. von 11 bis 18 Uhr in der Kulturwerkstatt. Die Paderborner Spielefreunde erklären die Spiele und laden Interessierte zum Ausprobieren und Kennenlernen ohne langwieriges Regellesen ein. Die Besucherinnen und Besucher finden zahlreiche Spieleneuheiten und -klassiker in den Themenräumen Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, Neuheiten 2018, Freies Spielen, Komplexe Spiele, Spiele für 2/Solospiele und als Neuheit – Be in Balance oder die Kunst des Gleichgewichts. Außerdem lädt ein großer Gebrauchtspielemarkt zum Stöbern ein. Für alle hungrigen und durstigen Besucher werden kleine Snacks, Kuchen und Getränke angeboten zu familienfreundlichen Preisen angeboten. Familienfreundlich sind auch die Eintrittspreise: 3,50 Euro für Erwachsene, 2,- Euro für Kinder; Familienkarte (2 Erwachsene mit bis zu 3 Kindern) für 7,- Euro.