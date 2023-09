2. Internationale Orgelwoche im Erzbistum Paderborn

Die 2. Internationale Orgelwoche im Erzbistum Paderborn vom 24.9. bis zum 1.10.2023 integriert die Orte Erwitte (St. Laurentius, Aubertin-Orgel), Hamm (Liebfrauen, Goll-Orgel) und Rheda (St. Clemens, Orgel von Fischer und Krämer). In insgesamt 24 Konzerten sind international bekannte Interpretinnen und Interpreten beteiligt. Dazu zählen u.a. Zuzana Ferjenčíková (Foto), Hans-Ola Ericsson und Sietze de Vries, die, neben ihren Konzerten, auch Orgelkurse für haupt- und nebenamtliche Organistinnen und Organisten anbieten. Neu sind in diesem Jahr die Mittagskonzerte, die eine Reihe unterschiedlicher Musikerinnen und Musiker an den drei bedeutenden Orgeln in Kurzkonzerten präsentieren. Alle Konzerte finden bei freiem Eintritt statt, für die Kurse ist eine Anmeldung erforderlich.

Weitere Infos, Anmeldung und das gesamte Programm unter www.internationale-orgelwoche.de.