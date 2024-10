2. Sinfoniekonzert am 2.10. in der Paderhalle

Klassische Musik ist vor allem ein europäischer Schmelztiegel. Das Hauptwerk des Konzerts stammt von einem konvertierten deutschen Juden, der seine in London uraufgeführte Sinfonie in Berlin unter den Eindrücken seiner italienischen Reise geschrieben hat. Davor das Klavierkonzert eines deutschen Weltbürgers mit Vorfahren in Belgien, der in Österreich berühmt wurde und die Ouvertüre einer italienischen Oper, die von einem Österreicher für Prag komponiert wurde. Aber der Schmelztiegel ist längst weltweit: Das Programm wird gespielt von einem Orchester, in dem Menschen aus Asien, Amerika und Europa spielen, der Dirigent ist ein Deutscher, der in Sri Lanka geboren wurde und die Klaviersolistin kommt aus China.

Nordwestdeutsche Philharmonie

Ying Li, Klavier

Leitung: Leslie Suganandarajah (Foto)

Beginn: 19.30 Uhr