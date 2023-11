2. Sinfoniekonzert am 7.11. in der Paderhalle

Jonathon Heyward, umjubelter Chefdirigent der Nordwestdeutschen Philharmonie, geht mit Brahms und Bartok in die letzte Saison in Paderborn. Ab dem Sommer 2024 widmet er sich ganz seiner neuen Chefposition in Baltimore/USA und arbeitet weiter an seiner Weltkarriere, die ihn schon zum New York Philharmonic Orchestra geführt hat und demnächst zum London Philharmonic Orchestra führen wird.

Jonathan Fournel (Foto), Klavier.

Leider wird aller Voraussicht nach wiederum KEINE Einführung stattfinden können. Eintrittspreise zwischen 34 und 10 Euro. Eintritt frei an der Abendkasse mit dem AStA Kulturticket Paderborn.