2 x 2 Karten für die erste Performance Kabarett-Gala zu gewinnen

„Performance“ – die Internationale Kulturbörse – findet in diesem Jahr vom 26. bis 27. August im Schlosspark in Schloß Neuhaus statt. Sie bietet internationalen Straßenkünstlern eine Präsentationsfläche für neue Produktionen. 2019 wird die Kulturbörse mit dem Schwerpunkt „Straßenkunst“ um das Genre „Kabarett“ erweitert. Zur Feier dieser Neuerung ist zusätzlich zur „Performance Gala-Show“ auch eine „Performance Kabarett-Gala“ geplant; diese wird am 26. August um 19.30 Uhr im Gala-Zirkuszelt durchgeführt. An diesem Abend werden sie unterhalten vom Kabarett-Duo „Fußpflege Deluxe“, dem Kabarettisten Volker Diefers, dem Poetry- und Wie-Kabarettisten Philipp Scharrenberg sowie dem Musik-Kabarett Duo „Lieblingsfarbe Schokolade“.

Für diese Gala verlosen wir 2 x 2 Karten. Wer teilnehmen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff „Performance Kabarett-Gala“ und unter Angabe des Vor- und Nachnamens an mail@heft.de. Teilnahmeschluss ist der 6. Juni, die GewinnerInnen werden per Mail benachrichtigt.

Weitere Informationen zur Veranstaltung: www.performance-paderborn.de