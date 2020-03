2 x 2 Karten für Disney in Concert am 14.3. in der OWL Arena Halle zu gewinnen

Die neue Show „Dreams Come True“ aus der erfolgreichen „Disney In Concert“-Reihe wird das Publikum in die musikalischen Disney-Welten eintauchen lassen. Die schönsten Disney-Songs werden u.a. von Mandy Capristo, Enrico de Pieri und Philipp Büttner gemeinsam mit dem Hollywood-Sound-Orchester live auf der Konzertbühne dargeboten. Für diese atemberaubende Show verlosen wir 2 x 2 Karten. Wer gewinnen möchte, schickt uns eine E-Mail mit dem Betreff „Dreams Come True“ an mail@heft.de. Teilnahmeschluss ist der 10.03. Die GewinnerInnen werden per Mail benachrichtigt.