2 x 2 Karten für Robyn Bennett & Bang Bang am 6.4. in Rietberg zu gewinnen

In Deutschland noch eher ein Geheimtipp, sorgt die US-amerikanische Sängerin mit einer fulminanten Mischung aus Jazz, Rock, Soul und Funk nun auch in Rietberg für Furore. Für dieses Konzert-Highlight in der Cultura verlosen wir 2 x 2 Karten + jeweils 1 CD.

Wer gewinnen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff Bang Bang und unter Angabe des Vor- und Nachnamens an mail@heft.de.

Teilnahmeschluss ist der 25.3. Die GewinnerInnen werden per Mail benachrichtigt.