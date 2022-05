20 Jahre Offene Ateliers

In diesem Jahr öffnen die Künstlerateliers zum zwanzigsten Mal ihre Türen für interessierte Besucher und heißen diese an zwei Wochenenden herzlich willkommen:

Samstag, 28. Mai, 15-19 Uhr und Sonntag, 29. Mai, 11-18 Uhr

Samstag, 4. Juni, 15-19 Uhr und Sonntag, 5. Juni, 11-18 Uhr

Über 50 Künstler:innen aus Paderborn und Umgebung beteiligen sich 2022 und laden zu einem Besuch ein. Informationen hierzu erhalten Interessierte unter anderem durch die ARTBOX, gefüllt mit Kunstpostkarten der jeweiligen Ateliers. Diese ist unter anderem in den Museen der Stadt, beim Verkehsverein und auch bei Kunstverein erhältlich.

Die Ateliervorschau in Kooperation mit dem Kunstverein Paderborn, Kamp 13, wird vom 21. Mai bis 5. Juni 2022 stattfinden. In der Ateliervorschau zeigen die teilnehmenden Ateliers und Künstler jeweils eine Originalarbeit.

Informationen zu den teilnehmenden Ateliers und dem Begleitprogramm finden Sie in der Artbox und auf der Internetseite www.oa-pb.de

(Foto: „go with the flow like water and clouds“, Eva Wilcke)