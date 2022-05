20. Paderborner Fahrradtag am 15. Mai

Ob ein alter Drahtesel, modernes Mountainbike, stylisches Liegerad oder komfortables Pedelec: Fahrradmodelle gibt es für jeden Geschmack, Zweck und Geldbeutel.

Beim Paderborner Fahrradtag im Barockgarten von Schloß Neuhaus können Sie diese ganze Vielfalt nicht nur anschauen, sondern auch testen: Die Radhändler der Region zeigen rund 200 Fahrräder unterschiedlichster Hersteller und beraten Sie gerne ausführlich.

Und gleich neben den Händlern präsentieren sich bekannte Radrouten und fahrradtouristische Regionen, die Ihnen Tipps für die nächste Tour oder den beabsichtigten Radurlaub geben. Hauptattraktion des diesjährigen Fahrradtags dürfte der Clown Fidelidad sein. Mit seinen riesengroßen Schuhen und seiner roten Nase, seinem bunten Fahrrad und seiner lustigen Bollerkarre kommt er in den Schlosspark und lädt Groß und Klein zur Kurzweil ein, um für einen Moment zur Freude des Lebens zurückzufinden. Grande Spectacolo!

Die Hochradfahrschule des Aktionskünstlers Florian bringt verschiedene historische Hochräder mit in den Barockgarten. Am Ende der Fahrprüfung erhält jeder Teilnehmer seinen eigenen Führerschein. Für die jüngeren Gäste gibt es einen Nostalgiespielplatz mit Fahrzeugen aus verschiedenen Epochen.

Eine schöne Tradition ist auch der Wettbewerb „Stadtradeln“ geworden. Der Startschuss dafür fällt auch in diesem Jahr wieder auf dem Paderborner Fahrradtag.

Für das leibliche Wohl ist natürlich auch wieder bestens gesorgt.

Beginn: 11 Uhr

