21. Paderborner Fahrradtag am 14.5.

Ob ein alter Drahtesel, modernes Mountainbike, stylisches Liegerad, sportliches Gravelbike oder komfortables Pedelec – Fahrradmodelle gibt es für jeden Geschmack, Zweck und Geldbeutel. Beim Paderborner Fahrradtag im Barockgarten von Schloß Neuhaus kann man diese Vielfalt nicht nur anschauen, sondern auch testen: Mehr als zehn Händler zeigen über 200 Fahrräder unterschiedlichster Hersteller sowie allerlei Zubehör und beraten gerne ausführlich. Und gleich neben den Händlern präsentieren sich bekannte Radrouten und fahrradtouristische Regionen, die Tipps für die nächste Tour oder Inspirationen für den Radurlaub geben. Über das richtige Verhalten im Straßenverkehr berät die AG Radfahrsicherheit. Die Verkehrswacht gibt zudem mit einem Fahrradparcours Tipps zum sicheren Radeln. Auf dem Paderborner Fahrradtag fällt auch der Startschuss für die Teilnahme Paderborns am bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“.

Hauptattraktion des diesjährigen Paderborner Fahrradtags dürfte Hironimus sein. Der Tausendsassa lässt mit Showeinlagen aus Zauberei, Jonglage, Comedy und Radartistik schnell Zuschauertrauben auf dem Gelände entstehen.

Gegen 14.30 Uhr findet wieder die große Fundradversteigerung statt.

Für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt: In einem gemütlichen Biergarten mit Schwenkgrill am Ufer der Lippe oder bei Waffeln und anderen Köstlichkeiten können sich die Besucher des Fahrradtags entspannen.

Der Eintritt ist wie immer frei! Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.paderborn.de/radfahren sowie bei der Tourist Information Paderborn, Tel. 05251T8812980.