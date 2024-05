22. Paderborner Fahrradtag am 26.5. im Schlosspark

Ob ein alter Drahtesel, modernes Mountainbike, stylisches Liegerad oder komfortables Pedelec: Fahrradmodelle gibt es für jeden Geschmack, Zweck und Geldbeutel. Beim Paderborner Fahrradtag können Sie diese ganze Vielfalt ab 11 Uhr nicht nur anschauen, sondern auch testen: Mehr als zehn Händler zeigen rund 200 Fahrräder unterschiedlichster Hersteller und beraten Sie gerne ausführlich. Und gleich neben den Händlern präsentieren sich bekannte Radrouten und fahrradtouristische Regionen, die Ihnen Tipps für die nächste Tour oder den beabsichtigten Radurlaub geben. Hauptattraktion dürfte Eismann Skotty mit seinem Nostalgie-Eisfahrrad sein. Vom Sattel aus verkauft er nicht nur die verschiedensten Sorten Eis, er erzählt nebenbei auch persönlich erlebte Geschichten, gepaart mit Musik, ganz viel Phantasie und Selbstironie – was seine Erzählungen außergewöhnlich liebenswert und wirklich komisch macht. Eine schöne Tradition ist auch der Wettbewerb „Stadtradeln“ geworden. Der Startschuss dafür fällt auch in diesem Jahr wieder auf dem Paderborner Fahrradtag.

Die beliebte Fundradversteigerung erwartet die Besucher ab 14.30 Uhr am Brunnentheater. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch wieder bestens gesorgt.

Weitere Informationen: www.paderborn.de/radfahren oder Tourist Information Paderborn, Tel. 05251/8812980