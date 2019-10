24. Briloner Jazznacht mit Jazzkantine & Nils Wülker am 19.10.

Bereits zum 24. Mal geben sich in Brilon nationale und internationale Jazzgrößen die Klinke in die Hand. Am 19. Oktober steht um 20 Uhr zunächst Nils Wülker mit Band auf der Bühne der Aula des Schulzentrums (Zur Jakobuslinde 21). Wülker ist in den letzten fünfzehn Jahren zu einem der erfolgreichsten Jazztrompeter und Komponisten in Europa avanciert.

Für die „Jazzkantine“ ist die Briloner Jazznacht Auftakt ihrer Tournee zu ihrem 25. Jubiläum. Ein erneuter Beleg dafür, dass sich die Briloner Jazznacht bundesweit bei Jazzfans etabliert hat. Ihr neues Album „Mit Pauken und Trompeten“ wurde gerade erst veröffentlicht und wird Hauptbestandteil des Konzertes sein.

Karten sind zum Preis von 27,- € (inkl. VKK-Gebühren) erhältlich bei BWT Brilon (Tel. 02961/969950, kultur@brilon.de) oder unter www.ticket-regional.de (zzgl. Systemgebühr). AK 30,- €.