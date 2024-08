25. BBQ Skateboarding Contest

Beim 25. BBQ Skateboarding Contest im Goldgrund Skatepark erwartet die Gäste ein actiongeladenes Wochenende. Am 24. August findet zunächst ein Street Skateboarding Contest, am 25. August ein Internationaler Freestyle Contest statt. Nach dem Street Contest am Samstag gibt es natürlich auch wieder eine Aftershow-Party! Wie immer wird das Ganze musikalisch und kulinarisch eingerahmt.

Der Eintritt ist frei.

https://asphaltsurfer-paderborn.de/