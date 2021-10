25 Jahre Heinz Nixdorf MuseumsForum

An seinem 25. Geburtstag, Sonntag, 24. Oktober, lädt das Heinz Nixdorf MuseumsForum von 10 bis 18 Uhr zu einem Open Day ein. Auf die Besucher warten viele Highlights: Die Sonderausstellung „Best of HNF – Ein Streifzug durch 25 Jahre“ ist ab diesem Tag im Foyer des Museums kostenfrei zu besichtigen. In einer bunten Jahrmarkt-Atmosphäre machen die Besucher einen Rundgang durch die Geschichte des HNF. Kirmes-Attraktionen und moderne Elemente lassen Ausstellungen, Veranstaltungen und Anekdoten lebendig werden.

Mit Führungen durch die Dauerausstellung können sich die Besucher auf eine spannende Zeitreise durch 5.000 Jahre Kommunikations- und Informationsgeschichte begeben. Die Teilnahme an den Führungen ist nach vorheriger Anmeldung den ganzen Tag über möglich. Anmeldungen werden per E-Mail an service@hnf.de, per Telefon unter 05251/306661 oder auf der Homepage unter www.hnf.de entgegengenommen.