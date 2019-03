3 x 2 Karten für Alexander Herrmann zu gewinnen

Am Freitag, den 5.4.2019 um 20 Uhr tritt der Starkoch Alexander Herrmann mit seinem neuen Programm „Schnell mal was Gutes!“ in der PaderHalle auf.

Für diese Show verlosen wir 3 x 2 Karten. Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff „Kochen“ und der Angabe von Vor- und Nachnamen an

mail@heft.de.

Teilnahmeschluss ist der 28.03. Die GewinnerInnen werden per E-Mail benachrichtigt.