3 x 2 Karten für Celtic Rhythms zu gewinnen

Am 26.02. ist die beeindruckende Show um Startänzer und Choreograf Andrew Vickers im Kongresshaus Bad Lippspringe zu Gast. Für diesen Abend verlosen wir 3 x 2 Karten. Wer gewinnen möchte, schickt uns eine E-Mail mit dem Betreff „Celtic“ und unter Angabe des Vor- und Nachnamens an mail@heft.de. Teilnahmeschluss ist der 24.02. Wir benachrichtigen die GewinnerInnen per E-Mail.