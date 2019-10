3 x 2 Karten für „Das Singen der Seele“ am 27.10. zu gewinnen

Nach 20 Jahren und zehn erfolgreichen Durchführungen nimmt das Festival für spirituelle Musik und Literatur – Musica S./Musica sacra – Abschied.

Für das abschließende Festkonzert am 27.10. um 17 Uhr in der Abdinghofkirche verlosen wir 3 x 2 Karten. Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff „Das Singen der Seele“ an mail@heft.de. Teilnahmeschluss ist der 22.10. Die GewinnerInnen werden per Mail benachrichtigt.

Viele bedeutende Künstler sind im Laufe der Jahre nach Paderborn gekommen, unzählige einzigartige Veranstaltungen gab es an teils ungewöhnlichen Orten mit unverwechselbaren Programmen, die man nur hier in dieser Konzeption erleben konnte. Nun widmen sich die Organisatoren neuen Herausforderungen. Zum Dank und zum Abschied wird dieses Festkonzert in der Abdinghofkirche veranstaltet. Gäste sind Protagonisten der vergangenen Festivals: ein Projektchor der Abdinghofkantorei unter Leitung von Martin Rieker, das Quintessence Saxophone Quintet, das Arminio Quartett, dessen Mitglieder in unterschiedlichen Formationen mehrfach am Festival beteiligt waren, Ruven Ruppik (Schlagwerk) und Kerstin Westphal als Sprecherin. In dem Konzert erklingen Werke von Bach, Beethoven, Bruckner, Schubert und anderen.