3 x 2 Karten für Deutschland vs. Japan zu gewinnen

Zur Heimspiel-Premiere der neuen Bundestrainerin der DFB-Frauen, Martina Voss-Tecklenburg, geht es am 9. April um 16 Uhr gegen Japan. Die Auswahl von Trainerin Asako Takakura-Takemoto reist als aktueller Asienmeister und Vizeweltmeister von 2015 an. Für dieses Sport-Highlight in der Benteler-Arena verlosen wir 3 x 2 Tickets. Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff „DFB“ und der Angabe von Vor- und Nachnamen an

mail@heft.de.

Teilnahmeschluss ist der 3. April. Die GewinnerInnen werden per E-Mail benachrichtigt.