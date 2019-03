3 x 2 Karten für Gerhard Polt und die Well-Brüder zu gewinnen

Gerhard Polt gehört zu den ganz großen Namen des Kabaretts und endlich ist es gelungen, ihn zu einem Gastspiel nach Paderborn einzuladen! Zusammen mit den Well-Brüdern verspricht er einen unterhaltsamen „Bairischen Abend“ der besonderen Art. Für diesen Kabarett-Leckerbissen am 3. April 2019 um 20 Uhr in der PaderHalle verlosen wir 3 x 2 Tickets. Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff „Polt“ und der Angabe von Vor- und Nachnamen an

mail@heft.de.

Teilnahmeschluss ist der 29.03. Die GewinnerInnen werden per E-Mail benachrichtigt.