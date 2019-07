30. Paderborner Sommerakademie

Zum 30. Mal öffnet die Sommerakademie ihre Türen, dieses Mal jedoch im Kunstmuseum von Schloß Neuhaus. Am Samstag, 27. Juli, von 12 bis 17 Uhr sind interessierte Besucherinnen und Besucher eingeladen, einen Blick auf ausgewählte Arbeiten der Teilnehmenden der Sommerakademie im Kunstmuseum zu werfen.

In fünf Seminaren – unter der Leitung der professionellen Künstlerinnen Friederike Walter, Kristin Lohmann, Isolde Frepoli, Annen Carnein und dem Künstler Jan Philip Scheibe – haben die Teilnehmenden Einblicke in die vielfältigen Herangehensweisen gegenzeitlicher Kunst bekommen.

Der Eintritt ist an diesem Tag frei.