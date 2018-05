30. Theaterfest rund um die PaderHalle

Das Theaterfest am 31. Mai ist ein bunter Tummelplatz für alle Bühnenkünste. Wer nicht nur zuschauen möchte, kann in Tanz-, Gesangs, Schreib- und Theaterworkshops aktiv werden sowie mit Kostüm- und Schminkaktionen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Das Programm reicht von Stücken für Kinder über Amateurtheater von Menschen mit Handicap, atemberaubende Akrobatik-Shows bis zu der gleichzeitig irren wie seriösen „Stripsody“ mit der Opernsängerin Brigitte Bauma. Mit dabei von 14.30-18.30 Uhr: Das Landestheater Detmold, der TanzBau Paderborn, die Paderborner Puppenspiele, Erwin und Lisa Grosche, Karsten Strack, die Gruppe Menschen-Künstler, das Improtheater Improsant, das Theater Colombina, das Bauchladen-Theater Etta Streicher, ein Kaosclown, das Straßenmusikduo Ehrlichmann und Schrenk und der Artist Noah mit seiner Show auf einer biegsamen Laterne. Abends um 19.30 Uhr steuert das Theater Paderborn die szenische Lesung „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ auf der Hinterbühne der PaderHalle bei. Eintrittskarten für die Lesung sind für 6 Euro an der Kasse des Theaters Paderborn und am Veranstaltungstag vor Ort am Stand des Theater Paderborn erhältlich.