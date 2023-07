34. Detmolder Sommerbühne vom 3. bis 6. August

An vier Tagen präsentiert das KulturTeam der Stadt Detmold umsonst & draußen auf dem Detmolder Marktplatz sieben Bands in einem Programm mit ganz unterschiedlichen Musikrichtungen.

Mit A-Capella-Gesang, Folk, Indie-Pop, Funk, Electroswing und Balkan Brass garantiert die Sommerbühne sommerliche Festivalstimmung und verwandelt den Marktplatz in eine Tanzfläche!

Folgende Künstler:innen sind in diesem Jahr zu erleben:

3. August: Vode (A-cappella-Pop & -Jazz) und Yagody (Folk aus Lwiw)

4. August: Paula Paula (Indie Pop) und Make A Move (Brass-Funk-Rap deluxe, Foto)

5. August: Alice Francis (First Lady des Electroswings) und Balkan Paradise Orchestra (Balkan Brass)

6. August: Okay Tilda (Musik für coole Kids und flippige Eltern)

Weitere Infos: www.sommerbuehne.de