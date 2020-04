4. Kulturheimspiel spezial am 15.4.

Am Mittwoch zeigt das Kulturamt der Stadt um 19 Uhr das vierte Kulturheimspiel spezial als Onlinestream aus dem Stadtmuseum. Das Format generiert sich aus dem „Kulturheimspiel. Der Paderborner Jahresrückblick“, den das Stadtmuseum 2017 ins Leben gerufen hat.

Erwin Grosche gibt in dieser kurzweiligen Sendung wertvolle Tipps für zu Hause, wie man sich die Hände waschen sollte und welcher Sport in den eigenen vier Wänden sinnvoll ist. Mit dabei sein werden unter anderem Benny Düring, der Chor Anis oder Mandel (Foto: Harald Morsch) und Lara Schallenberg. Alle Künstler haben ihre Videos zu Hause vorproduziert. Das Kulturheimspiel spezial unterstützt zudem den „Paderborner Kultur-Soli“, eine Spendenaktion für Paderborner Kulturschaffende, die privat ins Leben gerufen wurde.

Weitere Informationen unter www.paderborn.de/stadtmuseum