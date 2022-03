40. Paderborner Puppenspielwochen

Der Vorverkauf für die 40. Paderborner Puppenspielwochen läuft. Die Auftaktveranstaltung „Der kleine Prinz“ ist bereits ausverkauft. Karten gibt es aber noch für die anderen Aufführungen.

Am 7. März zeigt die Hör- und Schaubude Stuttgart um 16 Uhr in der Paderhalle die beliebte Geschichte um Mary Poppins als Handtaschenmusical für Kinder ab 6 Jahren unter dem Titel „Kopfüber-Kopfunter“, bei dem die Kinder Jane und Michael eine Zeit voller aufregender und magischer Abenteuer erleben. Weiter geht es dann am 9. März ebenfalls um 16 Uhr im Stadtmuseum Paderborn mit einer Reise an den Nordpol. Ute Kahmann aus Berlin war bereits mehrfach zu den Puppenspielwochen in Paderborn. In diesem Jahr zeigt sie „Der kleine Eisbär“ für Kinder ab 3 Jahren nach dem Kinderbuchklassiker „Kleiner Eisbär nimm mich mit“ von Hanns de Beer. Dabei erleben die Kinder, wie Lars auf einer abenteuerlichen Reise das Walross Balthasar und das Braunbärmädchen Lena kennenlernt.

Für Erwachsene und Jugendliche zeigt das Theater Korona aus Leipzig mit „Shakespeare! Macht! Liebe!“ (Foto) nach Shakespeares beliebter Komödie „Wie es euch gefällt“ etwas ganz Besonderes am 5. März um 19 Uhr in der Paderhalle. Im Mittelpunkt der Handlung steht die anmutige, schöne und gewitzte Rosalinde, der Shakespeare die Fäden in die Hand gibt. Sie sorgt für eine zauberhafte Entwirrung der dramatischen Geschehnisse um Oliver, seinen Bruder Orlando, den Ringkämpfer Charles, den neuen und den alten Herzog.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.paderborn.de/puppenspielwochen.