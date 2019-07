400 Jahre heiliger Christophorus im Paderborner Dom

Zum Gedenktag des hl. Christophorus findet am 24.7. um 17 Uhr eine feierliche Messe in der Krypta des Domes statt. Im Anschluss wird Domkustos Prof. Dr. Christoph Stiegemann vor Ort die beeindruckende Christophorus-Statue (1619 von Bernhard Georg von Brenken in Auftrag gegeben) über dem Atriums-Portal erläutern. Ergänzend referiert um 18.30 Uhr der Historiker Prof. Dr. Norbert Reimann im Diözesanmuseum zum Thema: „Die Familie von und zu Brenken und das Paderborner Domkapitel“.

Der Eintritt ist frei.